Calciomercato Milan, Raiola 'frena' sul rinnovo di Donnarumma

26/04/2017 00:10

MILAN DONNARUMMA RAIOLA - Un rinnovo da oltre 3 milioni di euro più bonus a stagione e la fascia da capitano potrebbero non bastare al Milan per blindare Gianluigi Donnarumma. Mino Raiola - agente del giovane portiere e in questo momento in Inghilterra per stare vicino a Ibrahimovic dopo il grave infortunio dello svedese - intercettato dai 'Rai Sport' ha specificato in modo netto che le parti sarebbero ancora distanti sul possibile accordo per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2018. Alla base di questa distanza ci sarebbero le perplessità dell'entourage del giocatore sul progetto sportivo del nuova società e, dunque, non legate all'ingaggio. Le big di Premier, il Real Madrid e la Juventus, intanto, restano alla finestra.

G.M.