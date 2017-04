PAGELLE E TABELLINO DI PESCARA-ROMA: El Shaarawy assist-man, Benali gol della bandiera

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

24/04/2017 22:41

PAGELLE E TABELLINO DI PESCARA-ROMA PROMOSSI E BOCCIATI – Partita agevole per i giallorossi, che però riescono a passare soltanto allo scadere del primo tempo con Strootman. El Shaarawy in vefsione assist man serve i compagni da ogni posizione del campo, mentre la velocità di Salah fa il resto. Grande assente fra i marcatori Dzeko, nonostante i compagni ci abbiano provato più volte a metterlo in condizioni di fare gol. Il Pescara con questa sconfitta dice addio alla Serie A.

PESCARA

Fiorillo 5,5 – Qualche buona parata tiene a galla il Pescara sino al gol di Strootman, poi naufraga sotto i colpi giallorossi.

Zampano 5,5 – Una buona discesa con cui mette in mezzo un buon pallone per Benali, ma poi si rintana nelle retrovie.

Coda 4,5 – Qualche buona chiusura col punteggio di 0-0, ma poi perde i duelli con Dzeko e gli altri attaccanti ospiti. Dall’80’ Fornasier s.v.

Bovo 5 – Si fa anticipare da Dzeko al 13’, che però manda alto. E’ il primo segnale della sera infelice. Termina anche peggio, ma non è serata per nessuno.

Biraghi 5,5 – Una sola discesa importante, e non è poco con il pallino del gioco tutto fra i piedi dei giocatori della Roma. Anche perché sulla fascia è impegnato a difendere, peraltro senza riuscirci granché. Colpisce un palo sul finale.

Coulibaly 5,5 – Non riesce a mantenere il possesso della palla a causa della pressione dei centrocampisti della Roma. Però sfiora il gol in una circostanza, mandando il pallone sull’esterno della rete. Fra i meno peggio del Pescara. Dal 67’ Verre 6 -

Muntari 5 – Non ci capisce molto in mezzo al campo. Nainggolan e Strootman si inseriscono puntualmente, lui ci arriva solo compiendo falli. E infatti rimedia pure un giallo. Dal 46’ Bruno 6 -

Memushaj 5 – Avrebbe dovuto orchestrare il gioco degli abruzzesi, in realtà insegue soltanto i portatori di palla ospiti.

Benali 6 – Un tiro in porta su cross di Zampano, con palla alta sulla traversa. Poi riesce a segnare il gol della bandiera bruciando Manolas.

Bahebeck 5 – Poca cosa lì davanti, anche perché i palloni giocabili sono rari. Non riesce a tenere palla e non detta i passaggi con i movimenti, pur essendo molto veloce.

Caprari 5,5 – Anche per lui gara insufficiente. Ma sul finale effettua una bella conclusione che il portiere giallorosso deve respingere.

All. Zeman 5 – Con questa sconfitta il Pescara retrocede matematicamente in Serie B. Lui ha potuto fare ben poco da quando ha avuto il timone della squadra, ancora meno stasera con una Roma che voleva consolidare il secondo posto.

ROMA

Szczesny 6 – Spettatore non pagante per la maggior parte della partita. Poi respinge sul finale un bel tiro di Caprari ma Benali lo beffa all’83’. Un palo lo salva dal capitolare una seconda volta.

Rudiger 6,5 – Mette in mezzo una gran palla al 10’ per El Shaarawy. Difende sempre molto bene sulle poche sortite offensive dei padroni di casa.

Manolas 5 – Poco impegnato in marcatura, e in fase di impostazione non brilla particolarmente. Nel finale si fa bruciare da Benali però, che segna il gol della bandiera per il Pescara.

Fazio 6 – Gara tranquilla e ordinata la sua, senza sbavature e senza apprensioni.

Emerson 6,5 – Buone alcune chiusure nel primo tempo con annesse ripartenze. Spalletti può contare anche su di lui per questo finale di stagione. Dall’80’ Juan Jesus s.v.

Paredes 6,5 – Bene quando si tratta di pressare gli avversari e recuperare il pallone. Anche in fase dìimpostazione non commette errori, anche senza strafare. Dall’82’ Perotti s.v.

Strootman 7 – Vicino al gol già al 18’, con un tiro a giro che sfiora il palo. Lo trova a fine primo tempo su assist di El Shaarawy sbloccando il match. E’ bravo a seguire e chiudere l’azione. Poi la solita gara di sostanza.

Salah 7,5 – Inizia così così, poi però si sblocca mettendo a segno una doppietta che chiude definitivamente i conti. La sua velocità mette costantemente in difficoltà i difensori biancoazzurri.

Nainggolan 7 – Preciso il pallone che mette sulla testa di Dzeko al 13’, ma l’attaccante manda alto. Al 20’ colpisce la traversa su assist di Paredes, ma si rifà allo scadere della prima frazione, quando Dzeko lo serve per il raddoppio giallorosso.

El Shaarawy 7,5 – L’uomo più pericoloso dei giallorossi nel primo tempo, mette tre volte i compagni in condizioni di segnare. Fa l’uomo assist, giocando una bella partita.

Dzeko 6 – Manda alta la gran palla di Nainggolan con un colpo di testa al 13’. Manca soltanto lui al festival del gol della Roma. I compagni provano a farlo segnare in ogni modo ma lui sciupa tanto. Dal 72’ Grenier 6 – La partita è già decisa al momento del suo ingresso, si limita a giocare scolasticamente qualche pallone.

All. Spalletti 7 – La sua Roma ci impiega 43’ prima di sbloccare la partita, ma poi dilaga. Il Pescara è comunque poca cosa per non permettere ai giallorossi la goleada. Ha il merito di aver tenuto alta la concentrazione per un match dal pronostico quasi scontato.

Arbitro: Irrati 6,5 – Partita tranquilla. Non convalida al 2’ un gol a Salah per tocco di Dzeko su cross di El Shaarawy. La decisione è corretta. Ammonisce i pochi falli cattivi.

TABELLINO

Pescara-Roma 1-4

Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Coda (dall’80’ Fornasier), Bovo, Biraghi; Coulibaly (dal 67’ Verre), Muntari (dal 46’ Bruno), Memushaj; Benali, Bahebeck, Caprari. A disp.: Muric, Milicevic, Crescenzi, Bizzarri, Kastanos, Brugman, Cerri, Mitrita. All. Zeman.

Roma (4-2-3-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Emerson (dall’80’ Juan Jesus); Paredes (dall’82’ Perotti), Strootman; Salah, Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko (dal 72’ Grenier). A disp.: Mario Rui, Lobont, Alisson, De Rossi, Vermaelen, Bruno Peres. All. Spalletti.

Marcatori: 44’ Strootman (R), 45’ Nainggolan (R), 49’ Salah (R), 60’ Salah (R), 83’ Benali (P)

Arbitro: Massimiliano Irrati (Sez. di Pistoia)

Ammoniti: 37’ Biraghi (P), 39’ Muntari (P)

Espulsi: