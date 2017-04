Calciomercato, Marotta: "Pochi giocatori sono da Juve. Allegri non solo grande tecnico"

Alessio Lento (@lentuzzo)

23/04/2017 20:19

CALCIOMERCATO JUVENTUS MAROTTA - Manca pochissimo al fischio d'inizio di Juventus-Genoa e l'amministratore delegato bianconero Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di 'Premium Sport' delle scelte di Allegri e di tanto altro. "Abbiamo un allenatore esperto in campo internazionale e nazionale, in grado di convivere con le pressioni. Chiaramente gli sforzi psico-fisici sostenuti in questo tour de force costano fatica ed è dunque normale che il tecnico scelga l'undici migliore. Allegri è un grande allenatore e un grande gestore del gruppo. Higuain? Da dirigente dico che a Barcellona ha fatto una grande partita mettendosi a disposizione della squadra. E' un attaccante moderno, credo che la valutazione debba essere complessiva e la nostra è assolutamente positiva".

CALCIOMERCATO E BENTANCUR- Immancabile una domanda sui possibili rinforzi futuri: "Bisogna dare grande merito a questo gruppo. Non è facile migliorarlo, perché non ci sono in giro tanti giocatori in grado di indossare questa maglia. Questo gruppo ci dà garanzie per il presente e il futuro". Nei giorni scorsi, è stato già ufficializzato il nome del primo acquisto per la prossima stagione: Rodrigo Bentancur, giovane centrocampista in arrivo dal Boca Juniors. "Noi abbiamo l'obbligo di monitorare le giovani promesse e, dove possibile, ingaggiarle. Consideriamo il calciatore una promessa, starà ad Allegri valutarlo. Comunque, non lo carichiamo di responsabilità", ha concluso Marotta.