Calciomercato Torino, Ibrahimovic 'spinge' Belotti a Manchester

23/04/2017 09:55

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI / Il Manchester United non ha alcuna intenzione di mollare la presa su Andrea Belotti e, anzi, l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic ha dato un nuovo input alla caccia al 'Gallo'. Secondo quanto scrive il 'Daily Mirror' in Inghilterra, i 'Red Devils' sono in pressing sull'attaccante del Torino, ma sono anche consapevoli di dover mettere sul piatto i 100 milioni previsti dalla clausola rescissoria del 'Gallo'.

Ad aiutare Josè Mourinho nella trattativa per portare a Manchester Belotti potrebbe essere Jorge Mendes, desideroso anch'egli di fare affari con il bomber italiano.

