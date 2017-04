Calciomercato, scoppia il caso Tevez: Serie A in agguato

16/04/2017 18:13

CALCIOMERCATO TEVEZ SHANGHAI BOCA JUNIORS MILAN INTER / Polemiche in Cina per il comportamento di Carlos Tevez. L'attaccante argentino dello Shanghai, infortunato, come si apprende da 'Goal.com' si è recato con la famiglia al Disneyworld della metropoli cinese. La cosa avrebbe fatto infuriare i tifosi, che sui social non hanno risparmiato critiche al veleno all''Apache', accusato di avere poco a cuore le sorti della squadra e invitato a tornare al Boca Juniors. L'allenatore Gus Poyet ha difeso il giocatore, invitando i tifosi ad avere pazienza. Ma non è da escludere l'addio a breve. E chissà che non possa essere l'occasione per vederlo di nuovo in Serie A: Milan e Inter potrebbero pensare al colpaccio in vista della prossima stagione, dando vita a un nuovo derby sul mercato dopo quello infuocato sul campo.

N.L.C.