Palermo-Bologna, il rammarico di Bortoluzzi: "Peccato per le occasioni finali"

dall'inviato Giorgio Musso

15/04/2017 18:56

PALERMO BOLOGNA BORTOLUZZI / Diego Bortoluzzi ha analizzato il pareggio odierno tra il suo Palermo e il Bologna. Il tecnico è intervenuto in conferenza stampa, dove era presente il nostro inviato: "E' la partita che mi aspettavo, carica di tensione all'inizio, eravamo un po' contratti. Però i ragazzi hanno rispettato quelle che erano le direttive: fare una partita attenta e giocare compatti, senza farsi trascinare nell'andare a vincerla subito. Una tensione che forse è cresciuta dopo l'espulsione; poi abbiamo trovato un po' di tranquillità e nell'ultima parte di gara abbiamo forzato per vincerla. Peccato per le due occasioni nel finale non concretizzate".

I SINGOLI - "Sostituzione Balogh? Un po' in difficoltà lo era, però con un uomo in più avevo bisogno di più velocità e di qualcuno più bravo nell'uno contro uno come Lo Faso. Volevo fare subito il cambio per sfruttare la superiorità numerica. Lo Faso? Lo conoscevo, altrimenti non l'avrei messo. L'avevo già visto in alcuni filmati, già sapevo delle sue qualità: è impossibile non vederle. Mi aspettavo questo tipo di risposta, sapevo che poteva darci una marcia in più per fare gol. Fulignati? Ho scelto lui e non Posavec per quello che ho visto in allenamento in questi giorni: sono contento di quello che ha dato. Salvezza? Con dieci punti di distacco era difficile, ora a -10 lo è ancora di più".

M.D.A.