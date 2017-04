FOTO - Sampdoria, Cigarini ironizza su Instagram: "Regalo scarpe causa inutilizzo"

13/04/2017 16:46

SAMPDORIA CIGARINI / Post 'social' con vena ironica quello di Luca Cigarini sul proprio profilo Instagram. Il centrocampista della Sampdoria, che quest'anno ha giocato solo sette partite, ha pubblicato un selfie con i suoi scarpini in bella mostra, con allegato questo messaggio che, perlomeno indirettamente, chiama in causa mister Giampaolo che finora gli ha concesso poco spazio: "Sfatto... cmq REGALO Scarpe Adidas modello Ace 17.1 in pelle sintetica, colore nero/blu, numero 7 1/2 UK (41 1/3 FR) CAUSA INUTILIZZO...Forza Samp!!!".

R.A.