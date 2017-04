I CRAQUE DEL MOMENTO - Quincy Promes: l'ala che fa volare Carrera

Maurizio Russo

10/04/2017 14:00

PROMES SPARTAK MOSCA / Sedici anni. Tanto è passato dall'ultimo titolo di Russia vinto dallo Spartak Mosca. E dire che, insieme ai 'cugini' della Lokomotiv e a quelli del Cska, sono il club più titolato in patria con 25 scudetti vinti. Per tornare a trionfare, la scorsa estate il presidente Leonid Fedun decise di affidarsi ad un tecnico italiano: Massimo Carrera. Una scelta azzeccata, almeno fino ad ora, stando ai risultati ottenuti dall'ex collaboratore di Conte. A otto giornate dal termine, lo Spartak è in testa con 8 punti di vantaggio sulla coppia formata da Cska Mosca e Zenit San Pietroburgo.

CACCIA AL RECORD - A trascinare i biancorossi ci sta pensando Quincy Promes. Nonostante non sia una prima punta, il 25enne attaccante olandese è il capocannoniere della squadra con 9 reti in 18 presenze cui vanno aggiunti 8 assist vincenti. In totale sono 17 quindi i gol in cui c'è il suo zampino: l'obiettivo personale è battere i 23 della passata stagione. Alla ripresa del campionato dopo la lunga sosta invernale, in particolare, Promes si è guadagnato i galloni di craque del momento: sempre a segno nelle ultime tre gare contro Lokomotiv Mosca (1-1), Orenburg (3-2 all'ultimo minuto) e Ufa, dove ha fornito anche un assist a Melgarejo.

Calciomercato, no a Klopp e i cinesi: respinti tutti gli assalti

Nella sessione invernale di calciomercato Promes fu al centro di diverse voci. Non è un mistero che Klopp fosse pronto a fare carte false per portarlo al Liverpool, ma i russi respinsero un'offerta da 30 milioni di euro. Soldi che non hanno fatto vacillare nemmeno l'ala olandese, il quale ha declinato le ricchissime offerte cinesi per restare allo Spartak Mosca. E in caso di Champions League c'è da scommettere che, forte di un contratto in scadenza solo nel 2021, possa restare almeno un'altra stagione.