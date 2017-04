Napoli, le statistiche degli azzurri dopo il match contro la Lazio: vola Insigne

Emanuele Catone (@CatoneEmanuele)

10/04/2017 15:29

NAPOLI LAZIO STATISTICHE / Il Napoli prosegue nella sua rincorsa al secondo posto in classifica, che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League senza passare per i preliminari, un posto occupato attualmente dalla Roma e distante 4 punti. Gli azzurri hanno battuto ieri allo Stadio Olimpico l'altra squadra della Capitale, la Lazio, con un netto 3-0 firmato da José Callejon e dalla doppietta di Lorenzo Insigne che nonostante le continue voci di calciomercato riguardanti il suo rinnovo continua a trascinare la formazione della sua città.

Napoli, i numeri della sfida contro la Lazio

Le news Napoli portano con sé, dopo la schiacciante vittoria contro la squadra allenata da Simone Inzaghi, una carellata di statistiche da analizzare. Maurizio Sarri ha raggiunto il record di trionfi in trasferta del club che apparteneva ai partenopei allenati da Rafa Benitez nella stagione 2013/2014; in quell'annata l'asticella venne fissata a 10, Mertens e compagni ci sono già arrivati e con quattro gare fuori dalle mura casalinghe ancora da giocare potrebbero incastonare un nuovo record. Primato raggiunto e superato, invece, per quanto riguarda il numero di gol segnati nelle prime 43 uscite ufficiali: 93, mai nessun Napoli era arrivato a tanto. Guardando alla difesa, Pepe Reina non ha subìto reti realizzando il decimo clean sheet di questa annata: 8 in campionato, 1 in Champions League ed 1 in Coppa Italia. Callejon ha raggiunto quota 200 presenze in azzurro, mentre Insigne è arrivato a 45 reti con la maglia partenopea superando Emanuele Calaiò nella classifica marcatori all time e piazzandosi alla diciannovesima posizione. Tra meno di una settimana al San Paolo arriverà l'Udinese e il Napoli si prepara ad aggiornare ulteriormente i propri, già incredibili, dati stagionali.