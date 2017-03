VIDEO CM.IT - Entella, ESCLUSIVO Zaniolo: "Rubo da Tremolada ma mi ispiro a Kakà"

ESCLUSIVO

Dall'inviato Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

31/03/2017 17:13

VIRTUS ENTELLA ZANIOLO / L'Entella è diventata una bella realtà delle news Serie B. Quest'anno la Primavera di Gianpaolo Castorina ha raggiunto la finale di Coppa Italia di categoria dove incontrerà la Roma di Alberto De Rossi. Tra i tanti talenti messi in mostra c'è sicuramente Nicolò Zaniolo convocato anche dall'Under 19 di Roberto Baronio. Il calciatore ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it rivelando anche il suo 'eroe': "Mi ispiro a Ricardo Kakà, lui è il mio idolo da sempre".

Virtus Entella, Zaniolo: "Che emozione la Nazionale"

Il ragazzo ha raccontato la sua esperienza in Nazionale: "Vestire la maglia azzurra è sempre una grandissima emozione. Era un sogno che avevo sin da bambino e l'ho coronato all'Europeo. I risultati di squadra sono stati molto positivi perchè abbiamo incontrato tre squadre di livello. Personalmente sono molto felice per la mia crescita".



Parole importanti anche sul tecnico dell'Under 19: "Mister Roberto Baronio mi ha accolto sin dall'inizio come se fossi uno di loro da sempre. E' una grandissima persona, molto preparato e ottimo allenatore". Continua poi sul gruppo: "Ci sono tanti giocatori importanti che hanno giocato in prima squadra come Tuminello, Pinamonti e Cutrone. Ho legato moltissimo con quest'ultimo, ma tutto il gruppo è molto importante e mi hanno accolto benissimo".



Zaniolo spiega anche come si vede in campo e il ruolo in cui si trova meglio: "Come ruolo mi trovo bene sia da mezzala che come trequartista. Mi sposo di più con quest'ultimo ruolo sia per caratteristiche fisiche che tecniche. Ogni allenamento cerco di rubare tutto quello che fanno i compagni più grandi come Luca Tremolada e Najib Ammari, spero di imparare e diventare come loro".