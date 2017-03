Qualificazioni Mondiali, Cina ko: Lippi si aggrappa all'aritmetica

28/03/2017 16:48

CINA LIPPI MONDIALI / Il sogno Mondiale della Cina sta per svanire. La Nazionale allenata da Lippi è stata sconfitta 1-0 in Iran (gol di Taremi) nella settima giornata del gruppo A asiatico di qualificazione. La contemporanea vittoria di misura dell'Uzbekistan sul Qatar grazie ad Akhmedov ha complicato la situazione: a tre turni dalla fine sono 7 in punti di ritardo dei cinesi, che si aggrappano all'aritmetica e allo scontro diretto in casa di fine agosto. Nello stesso girone vittoria anche della Corea del Sud sulla Siria, mentre nell'altro raggruppamento si registrano le vittorie interne di Australia e Giappone rispettivamente contro Emirati Arabi Uniti e Thailandia.

M.R.