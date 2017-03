Calciomercato Fiorentina, Sousa vicino al Borussia Dortmund: Kalinic può seguirlo

24/03/2017 11:31

CALCIOMERCATO FIORENTINA SOUSA KALINIC / Il futuro di Paulo Sousa si fa sempre più lontano dalla Fiorentina. Ieri sera c'è stato un incontro importante con Michele Puller, vice presidente del Borussia Dortmund, che ha pensato proprio a lui come nuovo condottiero. L'interesse dei tedeschi prosegue ormai da settimane e si è intensificato negli ultimi giorni. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', c'è volontà reciproca di chiudere l'accordo: Sousa è sempre più giallonero. Il suo addio a Firenze è stato certificato da diversi mesi, con il calciomercato Fiorentina che sta già vagliando i nomi per sostituirlo (piacciono, tra gli altri, Pioli e Di Francesco). Il tecnico portoghese si è reso protagonista di due stagioni altalenanti in Serie A: la prima è stata chiusa al quinto posto con diverse prestazioni ottime ma anche alcune polemiche per un calciomercato invernale non ritenuto all'altezza. La seconda, invece, si sta profilando negativa dati gli obiettivi iniziali e l'ottavo posto momentaneo. Insieme a Sousa, anche Kalinic potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione.

Calciomercato Fiorentina, Kalinic con Sousa al Borussia Dortmund?

Questione spinosa quella dell'attaccante croato. A gennaio Kalinic ha rifiutato l'offerta del Tianjin Quanjian di Cannavaro, che continua a seguirlo con attenzione. Non è escluso che la prossima estate possa partire. Il ritorno di Paulo Sousa (che da calciatore ha già vestito la maglia del Borussia Dortmund), inoltre, potrebbe far scatenare l'interesse dei tedeschi per quello che è diventato un punto fermo nelle sue gerarchie.

Kalinic piace da tempo a molte squadre. Oltre ai club cinesi, per lui potrebbero aprirsi le porte delle 'big' europee, soprattutto nel caso in cui i viola non dovessero raggiungere un piazzamento in Europa. Tra pochi mesi, quindi, i tifosi della Fiorentina potrebbero assistere ad alcuni cambiamenti tra campo e panchina.

M.D.A.