Calciomercato Napoli, agente Zapata: "Con Pavoletti e Milik..."

23/03/2017 16:45

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Al termine della stagione in corso, dovrebbe concludersi dopo tre anni l'esperienza in prestito di Duvan Zapata all'Udinese. L'attaccante colombiano è destinato a tornare al Napoli, club proprietario del suo cartellino, per poi conoscere quale sarà il suo futuro, se ancora all'ombra del Vesuvio oppure in un'altra società in sede di calciomercato.

Calciomercato Napoli, l'agente svela il futuro di Zapata

Per fare il punto della situazione sui possibili scenari, Fernando Villarreal, uno degli agenti di Zapata, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc': "Il futuro di Duvan? Aspettiamo un colloquio per capire cosa sarà del suo futuro, ma mi pare che il Napoli in fase offensiva con Pavoletti e Milik sia ben assortito. Cercheremo nuovi orizzonti perché non ci sono mai stati nuovi segnali di interesse del Napoli. Il futuro di Duvan dipenderà da quello che decideranno Napoli e Udinese. La sua famiglia sta bene a Udine, ma ci sono diverse piste che stiamo valutando - ha spiegato su Zapata, protatonista odierno del Calciomercato Napoli - Duvan non è mai stato arrabbiato col Napoli, anzi ringrazia sempre il club perché gli ha aperto le porte dell’Europa. Finora la disponibilità del calciatore è sempre stata totale nei confronti del Napoli". Nei giorni scorsi, oltre al Wolfsburg, il nome di Zapata è stato accostato alla Lazio.

S.F.