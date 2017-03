Calciomercato Napoli, agente Conti: "Spero non resti all'Atalanta. La Juve non si rifiuta"

22/03/2017 23:27

CALCIOMERCATO NAPOLI AGENTE CONTI JUVENTUS / Dopo l'ottima stagione con la maglia dell'Atalanta, Andrea Conti punta a volare in una big. Questo è l'obiettivo rivelato dal suo agente, Mario Giuffredi, sulle frequenze di 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Se resta all'Atalanta? Mi auguro di no, altrimenti siamo messi male. Speriamo che alla fine del campionato e dell'Europeo under 21 possa avere un mercato importante".

Il terzino di recente ha suscitato l'interesse di Inter, Napoli ma anche della Juventus: "Per ora nessuna offerta da parte loro - ha proseguito il procuratore su 'juvenews' - Andrea è concentrato sull'Atalanta e a fine stagione vedremo cosa succederà". Con un eventuale arrivo in bianconero dovrebbe fronteggiare la concorrenza di due 'avversari' del calibro di Dani Alves e Lichtsteiner: "Se rifiuterebbe come ha fatto Berardi? La Juventus non si rifiuta mai! Che il club bianconero inizi a fare l'offerta per lui e poi ne riparliamo... ", ha concluso Giuffredi.

D.G.