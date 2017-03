Calciomercato Fiorentina, vertice con Kalinic: la 'Viola' prepara due alternative

21/03/2017 11:53

CALCIOMERCATO FIORENTINA KALINIC / Una delle poche certezze della Fiorentina degli ultimi tempi è senza dubbio Nikola Kalinic. Sì, proprio l'attaccante croato che in molti davano praticamente già in Cina a gennaio. Il bomber è rimasto a Firenze ed ha continuato a segnare, anzi, a segnare principalmente gol pesanti in chiave punti. Il suo futuro tuttavia rimane ad oggi ancora non troppo chiaro: a metà aprile - riporta 'La Nazione' - ci sarà quindi un vertice tra l'agente del ragazzo e la dirigenza 'Gigliata'.

Da capire cosa vuol fare il centravanti: trovarsi un'altra sistemazione, attendere un'offerta importante e valutarla oppure legarsi definitivamente alla Fiorentina anche per la prossima stagione. A questi scenari poi si aggiunge la necessità di far tornare i conti da parte del club. Kalinic comunque non se ne andrà dalle rive dell'Arno per meno di 30 milioni di euro, una cifra che permetterebbe anche di tutelarsi con delle alternative: Destro e Defrel in pole, secondo 'La Repubblica'.

O.P.