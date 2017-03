PAGELLE E TABELLINO DI EMPOLI-NAPOLI: Insigne fa la differenza, Costa in affanno

Marco Di Nardo

19/03/2017 14:33

PAGELLE E TABELLINO DI EMPOLI NAPOLI PROMOSSI E BOCCIATI – L’ennesima doppietta di Insigne, spiana la strada per la vittoria al Napoli contro un Empoli a cui non basta un buon El Kaddouri. Male Diawara e Costa.

EMPOLI

Skorupski 6,5 – Incolpevole sui gol del Napoli. Bravo nel neutralizzare Mertens dagli undici metri.

Laurini 5,5 – A dispetto di Pasqual, si propone di più in attacco. Ha qualche problema nel fermare il duo Insigne-Ghoulam.

Bellusci 6 – E’ l’unico della difesa dell’Empoli a mantenere bene la propria posizione, cercando così di arginare gli attacchi dei partenopei.

Costa 4 – Da un suo fallo su Mertens, il Napoli ottiene un calcio di rigore al 6’. Da una sua respinta corta, arriva al 19’ il gol di Insigne.

Pasqual 5 – Rispetto a Laurini, accompagna di meno l’offensiva dell’Empoli. Commette un fallo ingenuo su Callejon al 37’, concedendo agli azzurri il secondo rigore.

Croce 6,5 – Rispetto a Krunic riesce a fare bene entrambe le fasi di gioco. I suoi inserimenti costringono Allan a badare molto alla fase difensiva. Dall’85’ Dimarco – s.v.

Diousse 6 – Prova ad aiutare la difesa come può. Bene in fase d’impostazione. Dal 70’ Mauri 6 - Buona prova dell'ex Milan che cerca di dettare i tempi di gioco.

Krunic 5,5– Poco reattivo sia in fase d’impostazione che in fase difensiva, lasciando a Laurini l’incombenza di fermare il duo Insigne-Ghoulam.

El Kaddouri 7 – Alla sua 100 esima partita in Serie A, l’ex Napoli, prova ad inventare per le punte appena gli è possibile. Al 69’ segna su punizione il suo primo gol con la maglia dell’Empoli.

Thiam 6 – Alla sua prima partita da titolare, dà il massimo per mettere in difficoltà la difesa azzurra, grazie alla sua fisicità ed al suo movimento senza palla.

Pucciarelli 5 – Si muove molto tra le linee provando ad impensierire la retroguardia del Napoli ma manca d’incisività sotto porta. Dal 67’ Maccarone 6,5 – Rispetto a Pucciarelli, crea molti problemi alla retroguardia del Napoli. All’82’ segna su rigore il suo 100 esimo gol con la maglia dell’Empoli.

All. Martusciello 6 – Sesta sconfitta consecutiva, l’Empoli comunque dimostra di non mollare mai sfiorando anche l’impresa in più di un’occasione.

NAPOLI

Reina 6 – Tempestiva la sua uscita al 3’ su El Kaddouri salvando così il Napoli. Non può far nulla sui gol di El Kaddouri e di Maccarone.

Hysaj 6 – Rispetto a Ghoulam, si sovrappone meno a Callejon, badando maggiormente alla fase difensiva.

Albiol 6 - I lanci lunghi dell’Empoli non lo scompongono più di tanto, giocando spesso d’anticipo su Pucciarelli. Soffre il movimento senza palla di Maccarone.

Chiriches 5,5 – La fisicità di Thiam lo mette leggermente in difficoltà, commettendo qualche errore nelle chiusure ed in fase d’impostazione.

Ghoulam 5,5 – Le sue sovrapposizioni sono sempre micidiali. Da un suo cross, nasce l’azione che porta al terzo gol del Napoli. Commette un ingenuo fallo in area di rigore su Krunic che consente all’Empoli di segnare il secondo gol.

Allan 5,5 – Tanta quantità e corsa, per aiutare la squadra in fase di non possesso palla e fermare gli inserimenti di Croce. Impreciso nel fraseggio.

Jorginho 6 – Bravo nel far girar palla, dando velocità ed imprevedibilità alla manovra del Napoli. Dal 61’ Diawara 5 – Si fa trovare spesso fuori posizione, facendo perdere equilibrio alla squadra. Da un suo errore, è arrivata la punizione da cui accorcia le distanze l’Empoli.

Hamsik 5,5 – Rispetto alla gara con il Crotone, sbaglia molti passaggi semplici e partecipa poco ad entrambe fasi di gioco.

Callejón 6,5– Bravo nel cercare spesso l’ampiezza, cercando di attaccare alle spalle Pasqual. Si conquista al 37’ un calcio rigore.

Mertens 6,5 – Con un gran gol su punizione, si riscatta per il rigore sbagliato al 6’ e segna il suo 12 esimo gol in trasferta. Dall’83’ Milik – s.v.

Insigne 8 – Dopo Crotone, anche con l’Empoli, mette a segno una doppietta arrivando a quota 12 in campionato. I suoi tagli centrali, liberano Ghoulam per i cross. Dal 77’ Giaccherini – s.v.

All. Sarri 6 – Il suo Napoli dura giusto un’ora di gioco, subendo troppo le offensive dell’Empoli, rischiando così anche di pareggiare una partita già vinta.

Arbitro: Damato 6,5 – Buona direzione di gara per l’arbitro di Barletta che tiene sotto controllo la gara con le ammonizioni. Giusto fischiare il calcio di rigore per il Napoli al 6’ per fallo di Costa su Mertens così come quello del 37’ per fallo di Pasqual su Callejon.

TABELLINO

EMPOLI-NAPOLI 2-3

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski, Laurini, Bellusci, Cosic, Pasqual, Croce (85’ Dimarco), Diousse (70’ Mauri), Krunic, El Kaddouri, Thiam, Pucciarelli (67’ Maccarone). A disposizione: Pugliesi, Pelagotti, Barba, Zambelli, Veseli, Zajc, Büchel, Marilungo. All. Martusciello

NAPOLI (4-3-3): Reina, Hysaj, Albiol, Chiriches, Ghoulam, Allan, Jorginho (61’ Diawara), Hamsik, Callejón, Mertens (83’ Milik), Insigne (77’ Giaccherini). A disposizione: Rafael, Sepe, Maggio, Maksimovic, Koulibaly , Strinic, Rog, Zielinski, Pavoletti. All. Sarri

MARCATORI: 19’ – 38’ (Rig.) Insigne (N), 23’ Mertens (N), 69’ El Kaddouri (E), 82’ Maccarone (E)

ARBITRO: Damato Antonio (Sez. di Barletta)

AMMONITI: 6’ Costa (E), 31’ Jorginho (N), 63’ Diousse (E), 68’ Callejon (N), 75’ Mauri (E), 79’ Hysaj (N), 83’ Albiol (N)

ESPULSI: -