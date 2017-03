Calciomercato Juventus, spuntano le cifre del contratto: accordo con Spalletti?

17/03/2017 16:11

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ All'indomani dell'eliminazione della Roma in Europa League per mano del Lione, continuano a farsi sempre più insistenti le voci legate all'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. Stanto a quanto riferito da 'Calciomercatoweb.it', nelle ultime settimane i dirigenti bianconeri sarebbero passati da semplici sondaggi a contatti sempre più approfonditi con il tecnico di Certaldo, duranti i quali sarebbero emersi per la prima volta anche i dettagli del suo contratto. Nel caso in cui Allegri lasciasse la Juventus - sperazione ancora non scontata - i campioni d'Italia hanno studiato un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione per Spalletti, con possibile opzione per un'altra stagione, raggiungendo anche un'intesa di massima.

S.F.