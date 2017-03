Spal, Floccari: "Noi meno attrezzati di Frosinone e Verona, sfruttiamo l'entusiasmo"

16/03/2017 06:11

SPAL FLOCCARI SERIE B / Intercettato dai microfoni di 'Sky Sport', Sergio Floccari ha parlato dello straordinario momento di forma che sta attraversando la Spal, formazione al comando della Serie B: "Le differenze con Verona e Frosinone sono molteplici: loro sono squadre costruite per vincere il campionato con giocatori di categoria superiore e che conoscono molto bene questa. Noi di sicuro meritiamo la classifica che abbiamo anche se non so dirvi se saremo ancora primi fra 12 gare. Dobbiamo sfruttare l'onda dell'entusiasmo e continuare a lavorare con mister Semplici come abbiamo fatto finora".

D.G.