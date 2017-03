Calciomercato Inter, colpo Bernardeschi da 40 milioni. E Perisic...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

15/03/2017 08:11

CALCIOMERCATO INTER BERNARDESCHI / Quaranta milioni di euro; questa la cifra stanziata dall'Inter per il colpo Bernardeschi in casa Fiorentina. Secondo quanto si legge sulle pagine de 'La Nazione' oggi in edicola, il talento viola potrebbe prendere il posto di Ivan Perisic in casa nerazzurra. L'Inter sta monitorando con attenzione l'evoluzione della trattativa per il rinnovo del contratto tra Bernardeschi e la Fiorentina: il giocatore sarebbe poco convinto dall'ipotesi di inserire una clausola rescissoria nel nuovo accordo e non vorrebbe sottoscrivere la proposta del suo club. Da Milano è pronta l'offerta: 40 milioni basteranno?