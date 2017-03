Juventus-Porto, le punte di Allegri e il gol perduto... in Champions

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

14/03/2017 13:50

JUVENTUS DYBALA HIGUAIN - La Juventus scende questa sera in campo contro il Porto per certificare il passaggio ai quarti di Champions League dopo il fondamentale 2-0 conquistato in terra lusitana. Massimiliano Allegri punterà sull'ormai collaudato e super-offensivo 4-2-3-1, con il trio Cuadrado-Dybala-Mandzukic alle spalle della bocca di fuoco Higuain. L'allenatore toscano per le news Juventus si affiderà ovviamente ai suoi attaccati per chiudere il discorso già nella prima parte di gara ed evitare qualsiasi rischio in chiave qualificazione. Le punte bianconere, però, dimostrano un feeling diverso con il gol in campo internazionale. Cinici e spietati in campionato, un po' meno decisivi invece sui campi della Champions.

Juventus-Porto, il rendimento in Champions League di Higuain, Dybala e Mandzukic

Higuain - tra Real Madrid, Napoli e Juventus - ha messo a referto 16 reti in 59 presenze, alla media di un gol ogni 219 minuti. Un po' meglio ha fatto finora Mandzukic, che buca la rete avversaria ogni 208 minuti (14 centri in 40 gare tra Bayern Monaco, Atletico Madrid e appunto Juve), mentre lo score di Paulo Dybala è assolutamente sotto gli standard a cui ci ha abituati in campionato e in particolare a Torino dopo l'arrivo dal Palermo nel calciomercato estivo del 2015. La 'Joya' nelle due stagioni in bianconero ha realizzato soltanto 2 reti, alla media di una ogni 380 minuti: ben lontana dal rendimento in Serie A, dove con la 'Vecchia signora' l'argentino segna ogni 147 minuti. Il sogno europeo passa da un Dybala 'stellare' anche sul palcoscenico della Champions.