Inter, Gabigol: "Felice di essere in un grande club. Atalanta? Siamo pronti"

09/03/2017 21:47

INTER GABIGOL / Oggi è stata una giornata di festa in casa Inter: il club ha compiuto 109 anni di storia. Per il momento Gabigol ha segnato una sola rete, ma spera di poter fare a breve un bel regalo ai nerazzurri: "Sono felice di essere in una squadra così grande - ha ammesso ai microfoni del canale tematico - auguri a tutti, anche a noi giocatori che siamo felici di essere qui, in una squadra grande. Partita con l’Atalanta? La stiamo preparando come sempre, lavorando tanto tutti insieme, sarà una partita dura, ma siamo l’Inter, giocheremo in casa, dobbiamo fare bene. Mi aspetto che vinciamo, è una partita importante ma abbiamo bisogno di vincere. Cinque gol al Cagliari? Lavoriamo per questo, il risultato è stato importante. Ora rispettiamo l'Atalanta: è una buona squadra, ma noi siamo l'Inter, giochiamo in casa e dobbiamo essere pronti".

D.G.