Avellino, Paghera: "Cancelliamo la sconfitta col Perugia"

08/03/2017 04:09

AVELLINO PAGHERA / Momento difficile per l'Avellino dopo la sconfitta per 5 a 0 contro il Perugia. Fabrizio Paghera, centrocampista del club irpino, ha fatto il punto in conferenza stampa: "Non è facile analizzare la partita di sabato, è sembrata troppo brutta per essere vera. Siamo una grande squadra, lo abbiamo dimostrato e lo faremo ancora contro lo Spezia. Dovremo fare una partita intelligente e senza paura. Non credo che contro il Perugia ci sia stato un problema di atteggiamento, non siamo riusciti a imporci come volevamo. La troppa voglia di recuperare forse ci ha fatto perdere equilibrio. Abbiamo il limite di dover essere sempre equilibrati in campo. Dobbiamo cancellare la sconfitta col Perugia, il nostro gruppo ha bisogno di entusiasmo. Con lo Spezia dovremo essere compatti e uniti per dare una risposta".

M.D.A.