Calciomercato Napoli, i tifosi sognano il ritorno di Quagliarella

02/03/2017 15:44

CALCIOMERCATO NAPOLI/ "Se il Napoli chiamasse? Sarebbe bello": con queste parole, nel lungo servizio de 'Le Iene', Fabio Quagliarella ha aperto al possibile ritorno in azzurro. L'attaccante della Sampdoria, dopo anni di paura, ha potuto finalmente vuotare il sacco in seguito alla condanna a 4 anni e ottmo mesi di reclusione per la persona accusata di stalking nei suoi confronti. Un capitolo triste che Quagliarella è riuscito finalmente a lasciarsi alle spalle, ricevendo la solidarietà da parte dei tifosi di tutta Italia e non solo. Ora, con una serenità ritrovata, potrebbe anche coronare il sogno di finire la carriera a casa sua.

Calciomercato, i tifosi sognano: Quagliarella ancora al Napoli

Sui social network, sono tantissimi i sostenitori napoletani che proprio in queste ore, stanno chiedendo a Quagliarella di tornare all'ombra del Vesuvio. La sua avventura con la maglia del Napoli nella stagione 2009/2010, non si concluse nel migliore dei modi, complici anche i problemi extra-calcistici con i quali ha dovuto combattere giorno dopo giorno. L'addio e il passaggio alla Juventus, inizialmente interpretato come un 'tradimento', è stato lentamente dimenticato dal tifo partenopeo che oggi ha capito i motivi della sua scelta. A sette anni di distanza, Quagliarella potrebbe tornare a furor di popolo a vestire la maglia della sua squadra del cuore. De Laurentiis permettendo, ovviamente.

S.F.