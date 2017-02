Europa League, Roma-Villarreal 0-1: basta una sconfitta di misura

23/02/2017 20:49

EUROPA LEAGUE ROMA VILLARREAL / Termina con una sconfitta la sfida di ritorno tra Roma e Villarreal di Europa League. Giallorossi sconfitti ma favoriti dall'ampio vantaggio dell'andata. Una prestazione non convincente di quelle che vengono definite seconde linee, anche se Spalletti non accetta questa definizione. Inizia meglio la ripresa, con la Roma che arriva a un passo dal pari, per poi ritrovarsi costretta a guardarsi le spalle dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Rüdiger.

ROMA-VILLARREAL 0-1

15' Borre

L.I.