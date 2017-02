INSTAGRAM - Gomez se la prende con Gollini: "Hai sbagliato stagione"

22/02/2017 15:12

ATALANTA PAPU GOMEZ GOLLINI / Come al solito il 'Papu' Gomez mostra uno stralcio dello spogliatoio dell'Atalanta, prendendo stavolta di mira non Petagna ma Gollini, reo d'aver scelto un abbigliamento decisamente azzardato per le temperature registrate a Bergamo.

Caviglie in bella mostra per il portiere, schernito dall'intero spogliatoio. Gomez lo riprende e, quando sta per lasciare lo spogliatoio, lo saluta con un perentorio: "Hai sbagliato stagione fra".

L.I.