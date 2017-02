21/02/2017 17:24

CALCIOMERCATO ROMA LIVERPOOL OBIANG / Nome nuovo per il centrocampo del Liverpool. I 'Reds' - secondo quanto riportato da 'The Sun' - sarebbero sulle tracce di Pedro Obiang. La squadra di Klopp starebbe pensando al calciatore del West Ham, accostato a gennaio anche alla Roma, per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

M.S.