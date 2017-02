Partizan Belgrado, UFFICIALE: rescissione per Bojinov

21/02/2017 17:01

CALCIOMERCATO PARTIZAN BELGRADO BOJINOV - Valeri Bojinov non è più un giocatore del Partizan Belgrado. Come comunicato dallo stesso club serbo attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il 31enne attaccante bulgaro - che in Italia ha vestito, tra le altre, le maglie di Parma, Juventus e Fiorentina - ha rescisso consensualmente il suo contratto ma continuerà ad allenarsi con gli ex compagni fino a quando non troverà una nuova squadra.

Per Bojinov, lo scorso settembre si era parlato di un possibile ritorno in Italia...

F.S.