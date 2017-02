Calciomercato Napoli, retroscena Sarri: "Me ne vado!"

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

21/02/2017 07:50

CALCIOMERCATO NAPOLI SARRI / In casa Napoli continua a tenere banco il delicato rapporto tra l'allenatore Maurizio Sarri ed il presidente Aurelio De Laurentiis, incrinatosi una volta di più dopo le dichiarazioni di quest'ultimo al termine della sconfitta contro il Real Madrid in Champions League.

Dalle colonne dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', però, emerge un retroscena che sposta indietro di qualche giorno il momento più critico: al termine del pareggio interno del Napoli contro il Palermo in campionato, il presidente, furioso, avrebbe sfogato la sua rabbia contro il tecnico, considerato colpevole di aver sbagliato formazione. Per tutta risposta, Sarri avrebbe risposto: "Me ne vado". Alla minaccia di dimissioni dell'allenatore sarebbe seguita quella del direttore sportivo Giuntoli.

Poi, evidentemente, la situazione è (parzialmente) rientrata, ma l'addio di Sarri a fine stagione resta un'ipotesi (c'è la Fiorentina sulle sue tracce). L'accordo tra le parti per la rescissione del contratto, però, appare complicato: ci sarebbe una penale da 2 miioni di euro in caso di addio anticipato e anche un clausola rescissoria nel caso andasse in un altro club.