20/02/2017 22:02

CALCIOMERCATO PALERMO NESTOROVSKI EVERTON / Nuove sirene estere per Iljia Nestorovski. Dopo l'Atletico Madrid, anche l'Everton ha messo nel mirino il bomber del Palermo. A rivelarlo è 'The Sun' che svela come il macedone sia il primo nome sulla lista per sostituire Lukaku qualora venisse ceduto.

D.G.