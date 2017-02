Calciomercato Napoli, Reina sta con Sarri: il futuro è in dubbio

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

20/02/2017 11:34

NAPOLI REINA SARRI DE LAURENTIIS / L'atmosfera in casa Napoli è ancora alquanto tesa. La gara contro il Real Madrid ha lasciato degli strascichi, soprattutto a livello mediatico. Il Napoli ha perso 3-1, pur sfiorando la rete del 3-2 con Mertens, che avrebbe dato ulteriori speranze per il ritorno al 'San Paolo'. Al termine della gara però De Laurentiis si è lasciato andare, a caldo, a commenti sulla squadra e sul tecnico, scatenando le ire dei tifosi.

Sarri ha provato a rispondergli, anche se parzialmente, dal momento che nel post gara non aveva ancora ascoltato le parole del proprio presidente. Su tutti però a esporsi è stato Pepe Reina, che in mixed zone ha sottolineato come nessuno abbia mai parlato quando tutto andava per il meglio. Il Napoli non perdeva da ottobre, ha ribadito il portiere, ritenendo ingiuste le critiche, soprattutto dopo aver fronteggiare un avversario della caratura del Real Madrid.

Intanto il Napoli ha deciso di non parlare con la stampa, tornando ad attuare la strategia del silenzio stampa, che però non impedisce ai tesserati di far uso dei social network. Proprio Reina, dopo la gara vinta contro il Chievo, ha voluto lanciare un chiaro messaggio all'ambiente. Foto di gruppo nello spogliatoio e il seguente messaggio: "Grande gruppo di gente umile, che lascia sempre tutto in campo. Grande vittoria ragazzi! Complimenti a tutti... testa bassa e lavoro!". Nel gioco delle parti, Reina pare schierarsi con Sarri e il suo futuro, alla luce dell'età e di alcune prestazioni, potrebbe non essere azzurro.

Calciomercato Napoli, da Skorupski a Perin: le alternative a Reina

Il Napoli si ritrova a dover gestire una situazione delicata tra i pali. Alle spalle di Reina ha infatti Sepe e Rafael ma entrambi non vengono ritenuti all'altezza del compito, dato lo scarso utilizzo.

In campionato non c'è mai turnover e in Coppa, al di là dell'eccezione Spezia, Reina è sempre stato titolare. Questo aprirà degli scenari interessanti al termine della stagione, con il Napoli che dovrà trovare un secondo valido per sostituire Sepe. Qualora si riuscisse a convincere Rafael ad accettare ancora la panchina, un nome nuovo e importante potrebbe giungere per prendere il posto tra i pali di Pepe nel prossimo mercato Napoli.

Skorupski sta proponendo prestazioni eccellenti e, nonostante la concorrenza non sia poca, il Napoli potrebbe tentare l'assalto nel corso dell'asta che si scatenerà nel prossimo calciomercato. Altro nome intrigante, in passato spesso accostato ai colori azzurri, è quello di Perin.

Il Napoli dovrebbe assicurarsi delle sue condizioni fisiche, affidando all'ottimo staff medico, guidato dal dottore De Nicola, il compito di valutare lo stato del portiere del Genoa, da tempo in attesa del grande salto. Napoli e la possibilità di giocare in Europa sarebbero un incentivo importante e gli ottimi rapporti con Preziosi potrebbero favorire l'affare.