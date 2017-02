Udinese-Sassuolo, Delneri deluso: "Dobbiamo rivedere tante cose"

19/02/2017 18:45

UDINESE SASSUOLO DELNERI - Udinese rimontata dal Sassuolo. Gigi Delneri è deluso dopo la sconfitta casalinga contro la formazione emiliana: "Siamo stati sottotono dal punto di vista della convinzione. Oggi non abbiamo giocato da squadra, ma troppo spesso con i singoli - ha sottolineato l'allenatore bianconero a 'Rai Sport' - Serve rivedere alcune cose e non solo nell'attenzione alle situazioni individuali: stiamo facendo fatica in questo periodo".

G.M.