Calciomercato Napoli, agente Allan: "Parleremo del suo futuro. Non può giocare così poco"

17/02/2017 13:43

NAPOLI ALLAN AGENTE / Nelle ultime giornate Sarri pare preferire la coppia Diawara Zielinski a quella composta da Allan e Jorginho, così come fatto a Madrid. L'unico inamovibile pare essere Hamsik, scatenando anche voci di mercato. Di questo ha parlato Claudio Vagheggi, procuratore tra gli altri di Allan, intervenuto a 'Radio Crc': "Pensavo di vedere Allan titolare a Madrid. A fine stagione incontreremo il Napoli. Quello attuale è un momento troppo delicato".

POLEMICHE - "A Napoli sono sempre arrabbiati, anche se la squadra gioca il più bel calcio d'Italia. Le parole di De Laurentiis mi sono sembrate esagerate. Guardando il Napoli da fuori, mi diverto sempre. Anche a Madrid si è visto un gran calcio nella prima mezz'ora. Forse il presidente ha voluto tenere alta la tensione, perché crede ancora nella rimonta. Non trovo altra giustificazione".

SARRI - "Probabilmente voleva segnare subito a Madrid, ecco il perché di Zielinski. Parlare dopo è facile ma Allan ha esperienza e in trasferta può giocare tanti palloni. Detto questo, il Napoli è ancora in corsa".

MERCATO - "Valuteremo quest'annata col Napoli, provando a capire cos'abbia in mente il club per lui. E' un giocatore importante e non può scendere in campo una volta ogni mese e mezzo. E' però un professionista e Sarri può trovarlo sempre pronto. Ha un contrato ma credo possa essere modificato, così da dargli un attestato di stima. Allan è felice a Napoli e questo va a prescindere da ogni situazione economica".

L.I.