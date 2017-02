PAGELLE E TABELLINO DI FIORENTINA-UDINESE: Bernardeschi-Borja Valero lampi da tre punti

Omar Parretti (@omarJHparretti)

PAGELLE TABELLINO FIORENTINA UDINESE PROMOSSI BOCCIATI / Gara bloccatissima nel primo tempo, serve l'intuizione di Bernardeschi e la freddezza di Borja Valero. Babacar torna al gol, Samir il migliore dei friulani, ma funziona male l'attacco ospite. Tra i viola Milic nota leggermente negativa.

FIORENTINA

Tatarusanu 6,5 - Benone su Zapata da zero metri nel secondo tempo, dopo non essere stato impegnato per tutto il primo tempo della gara. Freddo.

Tomovic 6 - Dalla sua parte ha un cliente scomodo come Thereau al quale concede il cross nel mezzo; il serbo ha comunque il merito di non farsi mai prendere in velocità nell'uno contro uno. Regge l'urto.

Rodriguez 6,5 - Torna a dirigere la difesa con una prestazione positiva: alle volte un filo in ritardo nelle chiusure, ma riesce comunque a togliere le castagne dal fuoco in varie occasioni. Presente.

Astori 6 - Solido e preciso, De Paul non gli toglie il sonno praticamente mai, ma gran parte del merito è suo. Positivo nei novanta minuti.

Chiesa 6 - Tantissima volontà, questo non fa più notizia, ma è meno incisivo e concreto rispetto ad altre volte. Samir su di lui fa un ottimo lavoro, bel duello: complessivamente vale una sufficienza. Comunque una certezza in questa 'Viola'.

Badelj 6 - In un altro tipo di situazione il suo sarebbe stato un match piuttosto scialbo, ma una Fiorentina a bassa intensità è sufficiente per battere l'Udinese stasera. Senza lode e senza infamia, aspettando di più già dalla prossima.

Vecino 6 - Non la sua versione più brillante questa sera, ma serve una prestazione senza grossi errori ed in questo non fallisce l'appuntamento. (Dal 74' Saponara 6 - Esordio che scivola via veloce. Lo rivedremo con calma)

Milic 5,5 - Spesso in ritardo in copertura e poco prolifico per quanto riguarda la fase offensiva. Al 20' il contatto in area di rigore con Widmer è giudicato non da penalty, ma il suo recupero è molto pericoloso.

Borja Valero 6,5 - Sblocca una partita poco spettacolare ed avara di emozioni sfruttando la ribattuta sulla traversa di Bernardeschi. Bravo e controllato nell'appoggiare il pallone in rete. Entra anche nell'azione del raddoppio servendo il pallone al limite dell'area per Babacar. Segnali di ripresa incoraggianti per il 'Sindaco'.

Bernardeschi 7 - In una serata che qualitativamente offre ben poco, la sua discesa con tiro a giro che centra la traversa è uno dei picchi più alti. Sulla respinta è lesto Borja Valero, metà gol lo costruisce il 'Berna'. Dal dischetto è glaciale e chiude i conti: lui di fatto la apre e la chiude. Stona l'ammonizione che gli farà saltare il Milan. (Dall'84' Tello s.v.)

Babacar 6,5 - In avvio impegna subito i guantoni di Karnezis, a metà del primo tempo poi gira di poco a lato un traversone dalla destra. Lavora sul fronte d'attacco e viene radiocomandato da Sousa nei movimenti: il gol - con deviazione fortunata - è una ricompensa gradita per lui. (Dal 67' Kalinic 6 - Il solito Kalinic che anche se un po' acciaccato non si risparmia mai)

All.: Sousa 6,5 - L'avvio di partita è faticoso, poi quando Bernardeschi e Borja Valero la sbloccano, la gara si mette in discesa. Fiorentina paziente che non perde la calma, ma dalla quale alle volte ci si aspetterebbe anche un po' più di ritmo.

UDINESE

Karnezis 6 - Non ha colpe evidenti sulle reti della Fiorentina. Risponde presente in un paio di occasioni insidiose.

Widmer 6 - Funziona molto bene quando deve difendere, si coordina altrettanto positivamente in proiezione offensiva. Puntuale nelle sovrapposizioni. Rimane quel dubbio sullo scontro in area di rigore con Milic: l'arbitro non fischia rigore a favore del friulano ad un passo dalla porta, ma lui poteva anche provare prima il tiro?

Danilo 6,5 - Attento quando la Fiorentina mostra gli artigli: gestisce con esperienza l'esuberanza fisica di Babacar. Mura bene Kalinic che colpisce a botta sicura.

Felipe 6 - Con Danilo compone un tandem centrale affiatato e dai tempi giusti. La gara infatti viene sbloccata solo da una mezza magia di Bernardeschi. Leggermente molle in occasione del 2-0 quando si libera Babacar.

Samir 6,5 - Buona prestazione: ampiamente sufficiente il suo contributo in difesa dove riesce ad arginare il giovane e scattante Chiesa. Davanti nel complesso è meno determinante, ma non demerita. Si trova nel mezzo quando Babacar scocca il tiro del 2-0: sfortunata la sua deviazione.

Fofana 6 - Dinamico anche se non brilla per continuità ed alle volte sembra un po' frenato, quando invece potrebbe buttarsi maggiormente negli spazi. Lotta e si difende bene, specie quando l'Udinese riesce a distendersi. Ingenuo nel fallo di mano per il penalty del 3-0.

Hallfredsson 5,5 - In un centrocampo giovane è quello che dà equilibrio al tutto in entrambe le fasi di gioco. La sua squadra fa il proprio dovere e non viene mai sovrastata nettamente dai padroni di casa per larghi tratti, poi l'Udinese esce di scena.

Jankto 6 - Qualche spunto interessante nel primo tempo, nella battaglia in mediana fa il suo. Non rientra dopo l'intervallo quando Delneri mescola le carte. (Dal 46' Badu 5,5 - Da lui ci si aspetta una scossa decisa che invece non arriva)

De Paul 6 - Dalla sua parte Milic concede qualcosa, ma il gioco si sviluppa soprattutto sul lato opposto del campo. Mai totalmente fuori dalla gara, ma poco al centro delle trame ospiti nel primo tempo. Gioiellino il suo cross per Zapata con il colombiano che spreca. (Dal 53' Perica 5,5 - Discorso simile a quello fatto per Badu, ci si aspetta qualcosa in più dal suo ingresso, ma questo 'qualcosa' non arriva)

Zapata 5,5 - Più fisico che tecnica, ma Gonzalo Rodriguez è uno che difficilmente toglie la gamba. Si fa trovare impreparato in un paio di occasioni dove non attacca la porta sui suggerimenti dei compagni, ma soprattutto nella ripresa quando non sfrutta un assist illuminante di De Paul.

Thereau 5,5 - Svaria molto, si va a cercare il pallone e prova a fare da raccordo tra centrocampo ed attacco. Non sempre però i risultati sono quelli attesi e la prestazione è al limite. Lui è l'uomo che deve spostare gli equilibri, ma non riesce. (Dal 68' Matos 5,5 - Se doveva dare più rapidità rispetto a Thereau non riesce nel compito)

All.: Delneri 5,5 - Per parte della gara l'Udinese regge bene senza però spiccare per iniziativa. La sfida poi si mette male anche per via degli episodi e manca la qualità necessaria per tornare in partita. Il punteggio forse è severo, ma non ingiusto.



Arbitro: Mariani 6,5 - Al 20' fa discutere il contatto Widmer-Milic in area viola: non fischia, forse fa bene, ma il tocco pare esserci. Decisione che sembra comunque giusta considerando anche la scelta di non fischiare nemmeno nell'altra area di rigore per lo scontro Chiesa-Samir. Concesso invece il tiro dagli undici metri per un braccio largo di Fofana: decisione ok. Nel complesso ha un metro uniforme che non scontenta nessuno.





TABELLINO

FIORENTINA-UDINESE 3-0

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Chiesa, Vecino (Dal 74' Saponara), Badelj, Milic; Borja Valero, Bernardeschi (Dall'84' Tello); Babacar (Dal 67' Kalinic). All.: Sousa.

Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Jankto (Dal 46' Badu); De Paul (Dal 53' Perica), Zapata, Thereau (Dal 68' Matos). All.: Delneri.

Arbitro: Maurizio Mariani (Sez. di Aprilia)

Marcatori: 41' Borja Valero (F), 62' Babacar (F), 81' Bernardeschi rig. (F)

Ammoniti: 29' Bernardeschi (F), 38' Hallfredsson (U), 80' Fofana (U), 83' Milic (F)

Espulsi: -