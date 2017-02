Napoli-Genoa, Giaccherini: "Il mister fa delle scelte. Real, che entusiasmo!"

10/02/2017 22:49

NAPOLI GENOA GIACCHERINI - Emanuele Giaccherini ha risposto presente. Il 'folletto' del Napoli, titolare questa sera per la squalifica di Callejon, ha firmato la rete della sicurezza nel 2-0 inflitto dagli azzurri al Genoa: "C'è grande entusiasmo per il Real Madrid. Per loro parlano i numeri, ma andiamo là per giocarcela", ha dichiarato Giaccherini a 'Premium Sport' riferendosi all'atteso match di Champions della prossima settimana contro i campioni d'Europa in carica.

Giaccherini ha poi aggiunto parlando a 'Sky Sport': "E' bellissimo giocare queste partite, soprattutto in Champions. In tanti di noi non hanno mai giocato una gara simile, sarà bella da vivere. Non c'è niente di impossibile. Non pensavamo al Real, ma solo al Genoa. Sapevamo che erano difficile stasera, loro giocano a tutto campo e marcano a uomo. Nella ripresa siamo riusciti a sbloccarla e dopo il 2-0 la partita è finita. La mia prestazione? Io lavoro tutta la settimana e tutto l'anno per essere sempre disponibile: siamo dei professionisti, il mio mister delle scelte e l'importante è farsi trovare pronti quando veniamo chiamati in causa.

G.M.