Pisa, Gattuso: "Io in Cina? Mai dire mai"

09/02/2017 06:03

PISA GATTUSO CINA / Gattuso come Cannavaro? Può darsi, intanto l'ex 'Ringhio' si gode la vittoria del suo Pisa sul Tianjin Quanjian dell'ex compagno di nazionale. Una scelta che l'allenatore dei nerazzurri, quella di andare ad allenare nella Chinese Super League, che non esclude a priori: "Mai dire mai nella vita! Sono partito dal basso per imparare questo mestiere. Quando sei giovane pensi di sapere tutto, ma non basta essere stato un buon giocatore. Le dinamiche sono diverse, è più complesso fare questo lavoro", ha spiegato nella conferenza stampa del post gara.

D.G.