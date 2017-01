30/01/2017 11:31

CALCIOMERCATO ATALANTA HATEBOER / Nome nuovo per la difesa. L'Atalanta, in vista della prossima stagione, guarda in casa Groningen per rinforzare il reparto arretrato. I bergamaschi - secondo quanto riportato da 'Gazzamercato.it' - avrebbero praticamente chiuso per Hateboer, olandese classe '94 in scadenza di contratto.

M.S.