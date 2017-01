Calciomercato Inter, confermato l'interesse per Petagna. E Roger Martinez...

27/01/2017 12:03

CALCIOMERCATO INTER PETAGNA / Come anticipato da Calciomercato.it, l'Inter pensa ad Andrea Petagna come rinforzo futuro per l'attacco. Oltre all'attaccante dell'Atalanta, l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' rilancia la candidatura in pole position di Roger Martinez, attualmente al Jiangsu in Cina, come futuro vice Icardi. Pinamonti, gioiello della Primavera nerazzurra, è destinato a restare a Milano almeno fino a gennaio 2018, quando l'Inter valuterà se farlo partire in prestito. Petagna è nel mirino anche del Milan: per lui si tratterebbe di un ritorno.