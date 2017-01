Calciomercato Sassuolo, ESCLUSIVO: le ultime su Politano

ESCLUSIVO

Daniele Trecca (@danieletrecca)

25/01/2017 16:03

SASSUOLO POLITANO MONACO / Autore sin qui di un'ottima stagione con la maglia del Sassuolo, Matteo Politano si sta mettendo in luce come uno dei migliori giovani della Serie A. Non desta, dunque, stupore l'esistenza di numerosi estimatori in Italia e all'estero. Lo scorso mese si è parlato di un interessamento dell'Atletico Madrid e del Middlesbrough, mentre sono più recenti le voci in merito ad un'offerta da parte del Monaco. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, tuttavia, ad oggi non esiste alcuna trattativa ufficiale con il club monegasco. Alle prese con la vicenda Defrel-Roma e con il pressing del Leicester per Acerbi, la dirigenza neroverde molto difficilmente prenderà in considerazione una cessione del 23enne ex Roma.