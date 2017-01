Calciomercato Juventus, entra nel vivo la trattativa per il rinnovo Dybala

Giorgio Musso (@GiokerMusso) e E.T.

19/01/2017 08:15

JUVENTUS RINNOVO DYBALA - E' uno dei trascinatori della Juventus, l'uomo capace di fare la differenza nei momenti cruciali del match. La fantasia e le giocate di Paulo Dybala sono imprescindibili per la formazione di Allegri, come dimostra anche l'ultima sconfitta in casa della Fiorentina dove, per una volta, il genio dell'argentino non ha brillato. I tifosi della 'Vecchia Signora' per il calciomercato Juventus si augurano ovviamente che il club blindi al più presto il loro gioiello, attualmente vincolato ai campioni d'Italia da un contratto in scadenza nel giugno 2020.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: l'agente a Torino

L'entourage dell'attaccante e la dirigenza juventina stanno discutendo del rinnovo con conseguente adeguamento dell'ingaggio, anche se su quest'ultimo aspetto bisognerà ancora negoziare per trovare un punto d'incontro. L'agente della 'Joya' Pierpaolo Triulzi - come riporta il 'Corriere dello Sport' - è sbarcato a Torino nelle scorse ore e questa potrebbe essere l'occasione giusta per discutere del prolungamento contrattuale del proprio assistito. La Juventus - come confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - offre 5,5 milioni di euro a stagione, mentre l'ex Palermo chiede 7 milioni all'anno. I prossimi giorni potrebbero essere quindi decisivi per l'eventuale firma di Dybala, con la formazione bianconera che sul calciomercato vuole respingere anche l'assalto delle big di Spagna, Real Madrid e Barcellona, che a più riprese hanno corteggiato il numero 21.