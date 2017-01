Calciomercato Milan, apertura Everton per Deulofeu

18/01/2017 23:37

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU EVERTON / Ve lo avevamo anticipato: l'Everton era dubbioso sul fatto di cedere Deulofeu in prestito secco al Milan. Una chiusura sulla formula, ma non sulla cessione dell'esterno. E proprio in queste ore si stanno lanciando segnali al 'Diavolo': può avere Deulofeu ma la base della trattativa deve essere un prestito con diritto di riscatto. Altrimenti nada. La palla ora passa al club rossonero che deve valutare in fretta: sul giocatore ci sono anche Ajax e Middlesbrough sullo sfondo, anche se lo spagnolo propende per l'ipotesi Milan coi quali ha già un accordo economico.

D.G.