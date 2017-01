17/01/2017 04:55

GIROUD ARSENAL / Interrogato su un possibile trasferimento in Cina in futuro, l'attaccante dell'Arsenal Olivier Giroud ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate da 'Sky Sports': "Se mi chiedete se andrei lì ora vi dico di no. Il mio obiettivo principale è la Premier League. Una volta vinta quella, perché no?!".

S.D.