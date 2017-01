Juventus, Mughini: "C'è una mancanza di carica erotica tra Allegri e i tifosi"

17/01/2017 00:46

NEWS JUVENTUS/ Giampiero Mughini difende Massimiliano Allegri dopo la sconfitta della Juventus in casa della Fiorentina. Il noto tifoso juventino, ospite fisso della trasmissione 'Tiki Taka', ha scagliato una freccia a favore dell'allenatore bianconero senza accettare il paragone con il predecessore Antonio Conte: "C'è una mancanza di carica erotica, e non capisco perché, tra il popolo bianconero e Allegri. E si continuano a fare paragoni inutili con Antonio conte. Ma poi cosa c'entra Allegri se i giocatori vanno in campo e perdono tutti gli scontri con i viola?".

S.F.