Fiorentina, la gioia di Sportiello: "Onorato! Voglio restare a lungo"

13/01/2017 22:16

FIORENTINA SPORTIELLO / Marco Sportiello è un nuovo calciatore della Fiorentina. Il portiere ex Atalanta è stato prelevato in prestito con diritto di riscatto. Questa la sua gioia espressa ai microfoni del club viola: "E' stata una giornata molto lunga, ma ne è valsa la pena. Sono onorato di essere in un club importante come la Fiorentina, voglio dimostrare che posso farne parte. Mi aspetto un grande entusiasmo perché so che Firenze vive di calcio. Ogni volta che affrontavo la Fiorentina da avversario, il pubblico mi affascinava molto. Finalmente ho realizzato il mio sogno e non voglio più andar via. Non conosco bene i nuovi compagni, solo Bernadeschi e Astori per via della Nazionale. Il mio primo obiettivo è quindi quello di integrarmi nel gruppo e capire i meccanisimi di gioco della squadra. Ripeto, sono onorato e voglio restare il più a lungo possibile. Ringrazio l'Atalanta che mi ha dato l'opportunità di mettermi in mostra e i miei compagni che mi hanno fatto crescere. Devo tanto ai nerazzurri, ma adesso ho voltato pagina e voglio dimostrare di poter giocare nella Fiorentina".

M.D.A.