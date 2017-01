Leicester, Ranieri punta Ramirez: addio a Gabbiadini?

13/01/2017 10:19

LEICESTER RANIERI RAMIREZ / Il Leicester di Ranieri si guarda intorno a caccia di rinforzi in questa sessione di mercato, valutando svariati profili. Tra questi c'è anche quello di Gaston Ramirez, vecchia conoscenza del calcio italiano. Milita oggi nel Middlesbrough, anche se Ranieri iniziò a interessarsi a lui ai tempi del Bologna, quando il tecnico era sulla panchina dell'Inter. La valutazione del giocatore è di circa 15 milioni di euro e, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', la prossima settimana si potrebbero approfondire i contatti già avviati. Il giocatore, oggi 26enne, avrebbe fame di rilancio, avendo realizzato due reti in 17 presenze.

Una trattativa che, dovesse andare in porto, priverebbe l'asta pe Gabbiadini di una concorrente. Nei giorni scorsi si era infatti sottolineato come proprio dalla Premier League giungessero i maggiori interessi per l'attaccante del Napoli, con Watford e Leicester pronti a un derby italiano. Le richieste economiche di De Laurentiis potrebbero aver allontanato Ranieri, e forse non soltanto lui.

L.I.