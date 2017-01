Calciomercato Juventus, problemi col rinnovo di Messi: il Barcellona piomba su Dybala!

11/01/2017 23:25

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA BARCELLONA MESSI / Questa sera ha letteralmente steso da solo l'Atalanta con un sinistro imprendibile e un assist: Paulo Dybala ha dimostrato ancora una volta di poter essere uno dei trascinatori di questa Juventus. Ora si attende un segnale da parte della società: le parti stanno discutendo per il rinnovo con conseguente adeguamento, anche se su quest'ultimo punto c'è ancora da lavorare.

I prossimi giorni saranno decisivi per il calciomercato Juventus: l'agente di Dybala, Pierpaolo Triulzi, rientrerà in Italia da metà gennaio in poi. Con l'occasione potrebbero esserci incontri la dirigenza della 'Vecchia Signora' per discutere dell rinnovo: la proposta bianconera è di 5,5 milioni all'anno, l'argentino - come confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - ne vuole circa 7 a stagione. Bisognerà continuare a negoziare per trovare un punto di incontro.

Calciomercato Juventus, problemi con Messi: il Barcellona vira su Dybala

I 'problemi' sul fronte Dybala potrebbero arrivare in estate. Come riporta 'Premium Sport', lo scenario relativo alla 'Joya' è complesso e non riguarda solamente il Real Madrid. Anzi, la Juventus dovrebbe guardarsi bene dal Barcellona dove c'è una bomba che rischia di esplodere e che potrebbe far impazzire l'intero calciomercato europeo. Si tratta del rinnovo di Leo Messi: la 'Pulce' ha un contratto in scadenza nel 2018 e la dirigenza blaugrana sta incontrando alcuni problemi nel raggiungere un'intesa economica col calciatore. Ecco perché - secondo l'emittente televisiva - il ds catalano Braida si sia già cautelato contattando l'entourage di Dybala: in caso di clamoroso addio di Messi è lui il primo nome sulla sua lista per rimpiazzarlo.

Ad ogni modo il Barcellona non perde la speranza di trovare un punto di accordo con Messi: "Noi vogliamo i migliori giocatori ma forse dobbiamo dare delle priorità. Dobbiamo far quadrare i numeri e analizzare la vicenda con la mente fredda e il buon senso. Un’opzione potrebbe essere quella di incrementare i ricavi, ed effettivamente è quello che rientra nel nostro piano strategico. Noi vogliamo tenere i migliori, ma ci sono delle priorità. Il desiderio del club è che il più forte giocatore del mondo e della storia resti. Mi piacerebbe poter tranquillizzare tutti i soci sotto questo punto di vista. Ma tutto va sempre fatto con buon senso", le parole dell'ad Oscar Grau riportate dalla 'BBC'.

D.G.