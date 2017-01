Villarreal, tegola pesantissima: buone notizie per la Roma

09/01/2017 17:28

INFORTUNIO MUSACCHIO ROMA / Brutte notizie per il Villarreal che, secondo quanto riportato da 'as.com', potrebbe perdere per circa 5 settimane Mateo Musacchio. Il pilastro difensivo si è fratturato il polso nel corso della gara di ieri sera contro il Barcellona e dovrà sottoporsi ad intervento chirurgico. Se i tempi di recupero dovessero essere realmente questi, il difensore argentino, seguito dal Milan sul mercato, potrebbe saltare la gara di andata dei sedicesimi finale di Europa League, in programma il 16 febbraio contro la Roma.

D.T.