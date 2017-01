09/01/2017 10:22

CALCIOMERCATO INTER GNOUKOURI / Stefano Pioli ha chiesto di smaltire la rosa dell'Inter e tra i giocatori in partenza c'è anche il giovane mediano Assane Gnoukouri. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' è in programma domani un incontro tra la dirigenza nerazzurra ed il Crotone, pronto a prenderlo in prestito: c'è da convincere l'ivoriano ad accettare il trasferimento in Calabria.

M.R.