Calciomercato Inter, Perisic dopo il PSG un'altra big...ma dall'Inghilterra

09/01/2017 08:52

CALCIOMERCATO INTER - Roberto Mancini lo aveva voluto nell'estate del 2015 per la sua Inter. E fu accontentato. Ivan Perisic, arrivò ufficialmente in nerazzurro dal Wolfsubrg, il 30 agosto, per una cifra di circa 20 milioni di euro. Un colpo importante che forse però non è riuscito a ripagare pienamente le attese iniziali. Il 27enne croato infatti, ha alternato prestazioni di ottimo livello ad altre decisamente deludenti, forse anche perché condizionato dallo stesso altalenante rendimento della formazione nerazzurra. Dopo il tecnico di Jesi, la situazione non è affatto migliorata con de Boer, anzi...Ora con Stefano Pioli, il giocatore sembra in netta ripresa, così come testimonia la doppietta messa a segno nell'ultimo turno di campionato che ha permesso ai meneghini di ribaltare il risultato e andare a conquistare i tre punti sul difficile campo dell'Udinese di Luigi Delneri.

Il calciatore comunque, si trova bene a Milano. Per questo i suoi agenti hanno provato a spingere con l'Inter per rinnovare l'attuale accordo (che scadrà soltanto nel giugno del 2020). Tale richiesta però, chiaramente non urgente, non è stata ancora assecondata. Questo aspetto, unito alle voci relative all'interesse di diversi importanti club della Premier League (Liverpool, Everton e Tottenham su tutti) e recentemente del ricchissimo Paris Saint-Germain dello sceicco Nasser Al-Khelaïfi, hanno poi fatto il resto, alimentando l'ipotesi di una cessione al miglior offerente.

Stando agli ultimi rumors, ora sull'ala ex Wolfsburg, sarebbe piombata un'altra inglese: il Manchester United di Josè Mourinho. Il tecnico lusitano, ex Inter, apprezza molto la duttilità tattica del giocatore e non è scontato che la dirigenza dei 'Red Devils' possa quanto prima fare una mossa ufficiale. Stefano Pioli però, punta sul giocatore e vorrebbe che fosse confermato in rosa. L'ultima parola, chiaramente, sarà della nuova proprietà cinese...

F.S.