30/12/2016 18:03

PESCARA STENDARDO / Primo giorno in Abruzzo per Guglielmo Stendardo: il difensore, proveniente dall'Atalanta, ha svolto oggi il primo allenamento con il Pescara. Il 35enne, in attesa dell'annuncio ufficiale, si è aggregato al gruppo guidato da Oddo.

B.D.S.