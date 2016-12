Lazio, Immobile su Zeman: "Maestro di vita"

31/12/2016 02:45

LAZIO PESCARA IMMOBILE ZEMAN / Ciro Immobile non dimentica i suoi trascorsi con la maglia del Pescara. L'attaccante della Lazio ha parlato degli allenatori che ha avuto e anche di Zdenek​ Zeman: "E' stato un maestro di vita, mi ha insegnato tutti i movimenti d’attacco che so fare e poi anche fuori dal campo è stato importante per me - le sue parole a 'Premium Sport' - Con la sua esperienza a Pescara è riuscito a gestire un gruppo molto giovane, portandolo alla vittoria del campionato. Klopp? E' un allenatore più di cuore che motiva tantissimo la squadra, i giocatori sono tutti suoi fratelli. Forse tatticamente è meglio Ventura, lui invece punta tutto sulle motivazioni, sul fatto di scendere in campo sempre con la grinta e la cattiveria giusta".



M.D.A.